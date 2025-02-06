Пушкинские школьники участвуют в региональном этапе чемпионата по профмастерству

Мероприятие началось 1 февраля и завершится 15 марта. В нем принимают участие более 2 тыс. студентов колледжей и школьников. В рамках чемпионата они соревнуются в различных направлениях. Так, показывают мастерство владения знаниями в IT-отрасли, в творческих направлениях, в промышленных сферах, в разделе декоративно-прикладного искусства, педагогики и медицины. Цель мероприятия — поддержать талантливую молодежь и укреплять кадровый потенциал.

«Этот чемпионат дает мне уникальную возможность показать свои способности и научиться новому. Я горжусь тем, что представляю свой округ», — поделился своими эмоциями и впечатлениями один из участников Виктор Романенков.

По словам организаторов, чемпионат — это не просто обычный конкурс. Он является одним из важных шагов на пути поддержания талантов среди молодежи с целью их дальнейшего развития. Участники мероприятия демонстрируют уровень своих знаний, развивают в себе новые качества, закладывают основу для творческого и профессионального развития в будущем.