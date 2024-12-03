Пушкинские спортсмены привезли с соревнований по каратэ золотые и серебряные медали

В городском округе Щелково состоялось Открытое Первенство по каратэ, в котором приняли участие пушкинские спортсмены.

Мероприятие состоялось 1 декабря. Его участниками стали более 500 спортсменов, которые приехали из разных городов Подмосковья и ближайших регионов России. Городской округ Пушкинский достойно представили спортсмены, которые тренируются во Дворце спорта «Пушкино» под руководством Заслуженного тренера России Софьи Касьяновой. Ребята принимали участие в одиночных и командных соревнованиях.

«Поздравляем спортсменов и тренера с прекрасными результатами», — отметили в администрации Городского округа Пушкинский.

В разных возрастных и весовых категориях первые места завоевали Курбатова Вероника (40 кг 12-13 лет), Цалоева Диана (45 кг 12-13 лет), Волчков Матвей (55 кг 14-15 лет) и Чернов Константин (75 кг 14-15 лет).

Второе место занял Чернов Константин, который выступил в рамках абсолютной категории 14-15 лет. В командных соревнованиях, в которых принимали участие спортсмены в возрасте от 14 до 15 лет, почетное первое место заняли Чернов Константин, Волчков Матвей и Дейч Лорэнцо.