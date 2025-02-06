Пушкинские спортсмены успешно выступили на международном фестивале по индор-гребле

Пушкинские спортсмены показали высокие результаты на международном фестивале по индор-гребле AAACUP WINTER CUP 2025, который состоялся в Москве с 1 по 2 февраля.

Мероприятие посетили более 500 спортсменов из 31 региона России, а также из Саудовской Аравии, Сербии и Беларуси. Городской округ Пушкинский представили воспитанники учреждения дополнительного образования «Спортивная школа». Ребята показали высокие результаты, которых они смогли достичь благодаря усердию, регулярным тренировках и наставлению опытных тренеров.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Поздравляем спортсменов и их тренеров и желаем им дальнейших спортивных достижений!» — отметили в администрации Городского округа Пушкинский.

Так, пушкинская спортсменка Василиса Бутова заняла 2 место. Она выступала в дистанции 1000 метров. В рамках соревнований также состоялась эстафета «Лед и пламя». Арина Барилко пришла в ней третья, что позволило девушке завоевать бронзовую медаль. Эта же эстафета принесла победу команде еще одних спортсменов. Так, второе место одержали Семен Скоморохов (байдарка) и Петр Савченко (каноэ).