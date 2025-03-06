Пушкинские спортсмены завоевали 153 медали на Открытом кубке Подмосковья по тхэквондо

Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сражаться за кубок прибыли 15 делегаций, которые представляли пять российских регионов. Спортсмены из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, республик Татарстан и Карелии разных возрастов показали свое мастерство по тхэквондо.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Сборная Городского округа Пушкинский выступила достойно. В нее вошли 67 спортсменов спортклуба «СПЕКТР». Ребята завоевали 153 медалей: 43 золотых, 47 серебряных и 63 бронзовых. В администрации поблагодарили команду за столь высокие результаты, пожелали им не останавливаться на достигнутом и всегда добиваться побед, причем не только в спорте.

В администрации округа также выразили благодарность тренерам, которые занимались подготовкой пушкинских спортсменов.