Пушкинские спортсмены завоевали 153 медали на Открытом кубке Подмосковья по тхэквондо
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
В Ивантеевке прошел 13-й Открытый кубок Подмосковья по тхэквондо «Кубок Спектра».
Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сражаться за кубок прибыли 15 делегаций, которые представляли пять российских регионов. Спортсмены из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, республик Татарстан и Карелии разных возрастов показали свое мастерство по тхэквондо.
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Сборная Городского округа Пушкинский выступила достойно. В нее вошли 67 спортсменов спортклуба «СПЕКТР». Ребята завоевали 153 медалей: 43 золотых, 47 серебряных и 63 бронзовых. В администрации поблагодарили команду за столь высокие результаты, пожелали им не останавливаться на достигнутом и всегда добиваться побед, причем не только в спорте.
В администрации округа также выразили благодарность тренерам, которые занимались подготовкой пушкинских спортсменов.