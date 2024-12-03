Пушкинские спортсмены завоевали более 20 медалей на соревнованиях по дзюдо

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Спортсмены Клуба единоборств «Содружество» и воспитанники Пушкинского учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» поучаствовали в турнирах по дзюдо. Участники от подмосковного округа добились впечатляющих результатов.

Турнир среди среди девочек 2008-2010 г.р. состоялся 30 ноября в Дзержинском. По итогу спортсменка Валентина Васина заняла третье место, а дзюдоистка Майя Фокина осталась в шаге от пьедестала, но также достойно выступила на мероприятии.

Юноши 2013-2014, 2015-2016 г.р., выступали в Ивантеевке 1 декабря. Юные дзюдоисты показали мастерство боя, а многие отработали техники борьбы блестяще. Пушкинские спортсмены взяли более 20 призовых мест.

Первое место заняли Зыков Илья, Климавцов Денис, Гришин Всеволод, Толканов Артем, Некрасов Евгений.

Второе место досталось троим спортсменам округа: Конаеву Илье, Федорову Александру, Щелканову Ивану.

Третье призовое место завоевали 13 юных участников: Корень Тимофей, Ковалев Олег, Щербаков Климентий, Габдулин Ильнар, Курнакова Александр, Шеводранов Роман, Самусевич Макар, Приходько Богдан, Смирнов Матвей, Митрясов Александр, Смирнов Иван, Дрожалин Семен и Патрахальцев Алексей.

Участников и тренеров из Пушкинского поблагодарили за результаты и пожелали не останавливаться на достигнутом.