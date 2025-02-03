Пушкинские спортсмены завоевали четыре медали на областном турнире по самбо

Молодые самбисты из Пушкинского округа одержали несколько побед на турнире, который проходил в Королеве 2 февраля.

Московский областной турнир по самбо проводился среди юношей и девушек 2011-2012 и 2013-2014 г.р. На спортивное событие собралось множество талантливых ребят, чтобы побороться за первенство и проверить свои способности. Некоторым из участников удалось не только успешно применить навыки, отточенные под контролем опытных тренеров, но и завоевать почетные места.

Среди пушкинских участников медали завоевали четыре самбиста. Золотую награду вручили борцу Сергею Салову, а «бронзу» — Руслану Хаертдинову, Павлу Шевченко и Андрею Теплову. Ребят и их тренеров поздравили с успехами на турнире.