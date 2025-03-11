Пушкинский боксер завоевал медаль на первенстве ЦФО в Воронеже

Первенство проходило с 28 февраля по 6 марта. Среди участников — свыше 200 борцов 15-16 лет. За медали боролись спортсмены из 17 регионов, но лучшими стали трое. Пушкинский боксер Егор Валишвили среди них.

Егор выступил в весовой категории 75 кг. Несмотря на уверенные победы, он уступил сопернику из Рязани Никите Большакову. Пушкинскому спортсмену удалось завоевать серебряную медаль, а также открыть себе путь на первенство России по боксу. Также за его мастерство и рвение вручили приз «За волю к победе».

Отмечается, что это не первая медаль воспитанника Ивантеевской спортивной школы. Ранее на областном первенстве по боксу в Ногинском районе Егор стал обладателем золота. На прошлогоднем первенстве ЦФО он взял бронзовую награду. Теперь у юного боксера есть медали всех номиналов, а также стимул продолжать добиваться новых высот.