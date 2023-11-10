Пушкинский Дом Дружбы отметил юбилей

В этом году Интернациональный Дом Дружбы, расположенный в городском округе Пушкинский, отмечает свой юбилей. Единственному подобному центру в Московской области исполнилось 20 лет.

На базе центра работают 11 общественных национально-культурных и творческих организаций. В процессе регистрации ещё две. Также здесь оформлены 6 национальных гостиных — маленькие музеи, в которых представлены разные народы России.

Свой юбилей Дом Дружбы отметил фестивалем национальных культур в ЦДК «Строитель». Гостей и друзей центра ждали круглый стол, выставка костюмов, дегустация блюд и тематическая фотозона. На большом праздничном концерте выступили творческие коллективы и автономии округа.