Пушкинский краеведческий музей готовят к реставрации

На Московском проспекте в Пушкино будут поэтапно восстанавливать здание, где расположился краеведческий музей. Памятник истории и архитектуры регионального значения не действует с 2023 года.

Деревянный терем у дома №35а за всю историю существования сменил множество ролей. Он являлся владением купца Митрофана Михайлова, детским домом, пунктом скорой помощи, Пушкинским торгом, милицейским отделением, военкоматом. В конце концов в 1981-м здесь развернули краеведческий музей с 7 000 редкими историческими экспонатами.

Однако с февраля 2023 года музей закрыли, так как деревянный дом уже остро нуждался в реставрации. На сегодняшний день провели закупку на противоаварийные работы, которые стартуют в следующем году. Подрядчик займется укреплением необычной конструкции деревянного здания. В тот же период разработают и представят проектно-сметную документацию.

Постепенно здание, имеющее большое историческое значение, восстановят и снова откроют для посетителей.