Пушкинский молодой предприниматель стал победителем Всероссийского конкурса

Конкурс для начинающих предпринимателей развернули в рамках фестиваля молодежного предпринимательства «Бизнес молодых». Участники не только представляли свои проекты, но и выполняли задания. Они прошли испытания на IT-платформах, обучающие мастер-классы в восьми федеральных округах, а также защитили свои проекты перед опытным жюри.

Недавно лучших участников престижного мероприятия наградили в стенах национального центра «Россия». Заслуженный приз получил победитель Александр Брынцев, блестяще представивший свой проект в номинации «Агробизнес».

«Александр показал наилучший результат среди соперников! Поздравляю с большой победой. Желаю успехов и покорения новых профессиональных вершин!», — поздравил земляка глава округа Максим Красноцветов.

Отметим, что конкурс прошел при высокой конкуренции: в нем участвовали 4,5 тысячи молодых предпринимателей, все со своими амбициозными идеями и талантами.