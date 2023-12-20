Пушкинский народный хор «Реликвия» готовит рождественское выступление

Пушкинский народный хор «Реликвия», который существует уже полвека, готовится к рождественскому концерту.

Мероприятие состоится в Пушкинской центральной библиотеке, а также в муниципальном Троицком храме. Зрителей ждут традиционные колядки и народные песни.

Участники коллектива — любители, как рассказал худрук и дирижер Виктор Лузин. Все они разных профессий: от учителей и ветеринаров до бухгалтеров и маркетологов. Однако каждый из певцов любит духовную музыку, это их и объединяет.

Творческий коллектив не только выступает на праздниках, но и участвует в конкурсах. С репертуаром, некоторые произведения которого создал сам художественный руководитель хора, занимали призовые места на фестивалях.

Народный хор «Реликвия» выступает в преддверии разных праздников. Так, у них уже собран репертуар на тематику Дня Победы, Дня матери и других государственных праздников.