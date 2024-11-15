Пушкинский округ занял второе место в рейтинге ГИА-2024 среди муниципалитетов Подмосковья

В пятницу, 8 ноября, на заседании Коллегии Министерства образования Московской области были подведены итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) за 2024 год.

На прошедшей неделе в Городском округе Пушкинский прошло заседание Коллегии Министерства образования Московской области «Рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. Результаты ГИА – 2024».

В рамках мероприятия присутствующие представили рейтинг школ, отражающий эффективность муниципальных систем образования. Кроме того, удалось наметить ключевые задачи на 2025 год.

Пушкинский округ занял почетное второе место в этом списке, что свидетельствует о высоком уровне работы образовательных учреждений муниципалитета.

Глава округа выразил благодарность всем коллегам за их профессионализм и неустанное стремление к улучшению качества образования.

Благодаря совместным усилиям удалось создать правильные условия для мотивации молодежи. Об этом Максим Красноцветов написал на своей странице в телеграм-канале.