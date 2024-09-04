«Пушкинский театральный фестиваль–2024» завершился встречей жителей Подмосковья на концерте

В рамках «Пушкинского театрального фестиваля-2024» состоялось семь спектаклей московских и подмосковных театров. Более 2,5 тыс. зрителей посетили спектакли, а участниками исторических экскурсий-променадов стали свыше 200 человек.

31 августа к участию на фестивале были приглашены дома культуры, библиотеки, музеи и общественные организации. С подобным предложением выступила заместитель главы Городского округа Пушкинский Елена Панькив. В парке волонтеры организовали локацию для общения с артистом Николаем Аверюшкиным. Для гостей устроили дачные дворянские игры, которые пользовались особенной популярностью в прошлом веке. Для зрителей функционировала литературно-музыкальная гостиная. Юным горожанам также позволили продемонстрировать свои таланты на сцене. Они выступили с патриотическими композициями.

Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он собрал жителей Подмосковья, которые любят искусство.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

«Поддержку нам оказали Правительство Московской области и администрация Городского округа Пушкинский, генеральным информационным партнером выступил «Телеканал 360», информационными партнерами - федеральное издание «Музыкальный журнал», информационный портал «REGIONS.RU», медиахолдинг «Радиосити», «Пушкинское телевидение», организационным партнером фестиваля стала продюсерская компания «Арт сервис», — сообщили в пресс-службе Пушкинского музыкально-драматического театра.

На протяжении всего сезона зрители получали необыкновенные эмоции. Гости сопереживали Катерине Измайловой из «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитровского драматического театра, следили за развитием исторических событий в «Маленьких трагедиях» Московского театра иллюзии (сцена на Перовской). Улыбались хваткой свахе и нелепому Мишеньке Бальзаминову в «Женитьбе Бальзаминова» Пушкинского музыкально-драматического театра. Для зрителей состоялся ночной показ спектакля «Вий. Три ночи» Ивантеевского музыкально-драматического театра.

Программа, подготовленная для самых маленьких театралов, также была насыщенной. Зрители веселились под песни спектаклей московских театров «Parabasis» и «Перчатка», поставленным по сказкам А.С.Пушкина. Творчеству Николая Лескова уделили внимание в заключительный день. Московский музыкально – драматический цыганский театр «Ромэн» представил «Грушеньку».

«Мы рады вновь приехать на пушкинскую землю, на сцену Летнего театра, на легендарное место, где выступали Шаляпин, Собинов, в места, где проходили первые репетиции Московского художественного театра!» — отметил художественный руководитель театра «Ромэн», народный артист России Николай Сергиенко.

Завершившейся фестиваль был посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра представили под сопровождение легендарных классических композиций музыкальные дивертисменты, созданные по мотивам «Евгения Онегина», «Алеко», «Пиковой дамы», «Руслан и Людмилы», «Сказки о царе Салтане».

В следующем году театральный фестиваль посвятят 165-летию со дня рождения писателя Антона Чехова.