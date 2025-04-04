Пушкинским родителям рассказали о буллинге в школах

В городском округе Пушкинский в образовательном комплексе им. героя России В.В. Матвеева провели профилактическую беседу о школьной травле. Родители узнали, как проявляется буллинг, и как не допустить серьезных последствий.

Познавательную встречу провела сотрудник Отдела по делам несовершеннолетних УМВД России «Пушкинское». Она рассказала, что такое буллинг, в том числе подробно осветила тему о психологическом насилии и преследовании в учреждениях.

Напомнили, что дети не в состоянии защитить себя от постоянных оскорблений и насмешек, угроз, придирок и физической агрессии. Также отметили, что при травле для жертвы создают невыносимые условия, что мешает ее социализации и учебе. Чтобы этого не допустить, важно знать о проявлениях буллинга и способах его остановить.

Хотя в марте 2025 года Министерство просвещения публиковало памятку о буллинге в школах, профилактические мероприятия остаются крайне важными. Они помогают создавать правильное информационное поле для родителей, которые не до конца понимают, насколько может быть опасна проблема с травлей. К тому же, общение с родителями детей — это прежде всего профилактика преступлений и правонарушений среди детей и подростков. В связи с этим также напомнили про существование уголовной и административной ответственности.