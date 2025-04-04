Пушкинским школьникам показали уникальную коллекцию артефактов, связанных с ВОВ

Школьников Городского округа Пушкинский познакомили с уникальной коллекцией, которая посвящена истории Великой Отечественной войны и героизму защитников того времени.

Пушкинский коллекционер и краевед Валерий Лункин на протяжении нескольких десятилетий собирает предметы, артефакты, документы и награды, которые помогают восстановить события периода Великой Отечественной войны. Предметы стали основой для уникальной коллекции. Познакомить с ней школьников округа пушкинский краевед решил накануне 80-летия Победы.

«А вот эта медаль – «За оборону Москвы». То есть Москва у нас рядом. С нашего города население и добровольцы уходили вот на фронт на оборону Москвы. А наши гражданские лица под Дмитровом, слышали такой город, недалеко, вот там они копали оборонительные линии, окопы, блиндажи», — рассказывает пушкинский коллекционер и краевед Валерий Лункин.

Встреча прошла в Детской библиотеке Ивантеевки. Валерий Лункин показывал предметы Великой Отечественной войны и рассказывал их историю. Эксперт считает, что каждая вещь той трагической эпохи хранит в себе атмосферу войны. Предметы коллекции становятся проводником для молодого поколения в историю прошлого. Краевед продемонстрировал ребятам оригинальные награды, личные вещи солдат, документы и фотографии. В коллекции представлено много других артефактов.

«В эту карболитовую капсулу вкладывался листочек, он сворачивался трубочкой. Где указывалась фамилия, имя, отчество бойца, адрес места жительства, каким военкоматом был призван и ближайшие родственники с адресом», — рассказал краевед.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Валерий Лункин начал собирать коллекцию еще в детстве. Все началось с того, что он заинтересовался историей семьи. За годы исследования было собрано множество реликвий времен Великой Отечественной войны.

«Все семейные, так сказать, предметы, они сосредоточены вот здесь рядом с вами. Может это в другом городе, но у ваших родственников. Также и у меня был предмет. У меня бабушка со стороны матери была мать-героиня, имела орден. Долгое время я имел только один документ о том, что она награждена этим орденом в 44 году и только перед смертью один из родственников мне передал этот орден», — раскрывает тонкости семейного коллекционирования Валерий Лункин.

Ребята проявляли интерес к рассказам и артефактам. Проведение мероприятия собрало много положительных отзывов. Валерий Александрович планирует провести в округе персональную выставку.