Пушков обратился к Маску из-за высмеивания кандидата в президенты США Харрис

Член Совфеда РФ Алексей Пушков обратился к предпринимателю Илону Маску, который публично обсмеял кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис с помощью карикатуры.

Пушков после шутки Маска напомнил, что американские демократы ненавидят соцсети, созданные основателем SpaceX. Делая карикатуры и публикуя их на широкую аудиторию, Маск только больше дразнит политиков.

«Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой», — написал Пушков.

На карикатуре, созданной Маском, человек в черных перчатках на фоне кабинета в Белом доме снимает с руки куклу Байдена, а затем выбрасывает в корзину, меняя на Харрис. Предприниматель отметил, что новая марионетка ничем не отличается от старой.

Ранее сообщалось, что Трамп пришел в замешательство после шутки Путина о поддержке Харрис и ее смеха.