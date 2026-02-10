«Пусть едут в СВО»: глава спецназа «Ахмат» отреагировал на критику со стороны священника Фуфаева

Глава спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов публично ответил на обвинения в распространении ереси, выдвинутые священнослужителем Русской православной церкви. Свое видеообращение офицер опубликовал в Telegram-канале, где жестко отреагировал на критику и предложил оппонентам отправиться в зону спецоперации для формирования «своей идеологии».

Поводом для этого публичного спора стала критика со стороны протоиерея Сергия Фуфаева, занимающего пост заместителя председателя Синодального миссионерского отдела по апологетической миссии. В своем докладе священник раскритиковал книгу, написанную Алаудиновым в соавторстве с имамом Магомедом Хийтанаевым. По мнению Фуфаева, изложенные в ней тезисы могут вести к ереси. К числу спорных утверждений он отнес идеи о том, что мусульмане и христиане верят в единого Бога и в одного Иисуса Христа, а также что именно Иисус будет вести войска против Антихриста.

В своем ответе Алаудинов отверг претензии, заявив, что оценку подобным вопросам может давать только высшее руководство Церкви в лице Патриарха или профильного Синодального отдела. Все остальное, по словам командира «Ахмата», является частным мнением отдельных людей, которые «что-то для себя думают и хотят». Его реакция подчеркивает напряженность в публичном поле вокруг вопросов идеологии и межконфессиональных отношений.