Пусть идут на СВО: депутат предложил решение для недовольных зарплатой полицейских

В ходе заседания Пермской городской думы депутат Владимир Плотников выдвинул предложение, касающееся сотрудников полиции, которые увольняются по причине низкого денежного довольствия. Политик заявил, что таких специалистов следует направлять для участия в специальной военной операции. Об этом он заявил во время пленарного заседания гордумы, пишет «Газета.ru».

Парламентарий пояснил свою позицию тем, что данные сотрудники уже обладают необходимой подготовкой, что позволяет привлекать их в первую очередь. Он согласился, что уровень оплаты труда в органах внутренних дел действительно оставляет желать лучшего, однако подчеркнул, что в зоне проведения СВО условия иные.

Депутат также обратил внимание на тот факт, что полицейские приносят присягу, и в текущей ситуации уход со службы он считает недопустимым. Подытоживая свое выступление, он напомнил о долге перед Родиной, который, по его словам, не должен уступать место финансовым соображениям.

Согласно опубликованным данным о доходах, в 2020 году доход депутата превысил 350 миллионов рублей. В его собственности числились 8 земельных участков и 2 дома. За 2022 год Плотников задекларировал 221 миллион рублей, а также указал в отчетности наличие двух автомобилей, включая Rolls-Royce Ghost, и доли в недвижимости за рубежом.