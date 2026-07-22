«Пусть передарит обделенным»: Бледанс нашла изящный ответ на идею отменить цветы в театре

Актриса Эвелина Бледанс в беседе с « Абзацем » ответила на идею коллеги Елены Валюшкиной отказаться от цветов на поклонах. Вместо запрета она предложила передавать букеты тем артистам, которым их не дарят.

Бледанс подчеркнула, что запретить цветы в театре невозможно — этим ритуалом можно только наслаждаться. Если кому-то действительно жаль актеров, оставшихся без букетов, она посоветовала просто брать собственные цветы и вручать их другим. По ее мнению, если артист не получает цветов, возможно, ему стоит больше стараться, чтобы заслужить зрительскую любовь. При этом она отметила, что букеты достаются не только ведущим солистам, но и исполнителям маленьких ролей, когда на спектакль приходят их близкие.

Актриса добавила, что не стоит воспринимать ситуацию как конфликт с коллегой. Для нее самой каждый подаренный цветок остается особой театральной традицией, которую она бережно хранит и за которую всегда благодарна зрителям.