Пустая болтовня за счет громкой фамилии: стала известна стоимость часа общения с приехавшим в Россию отцом Илона Маска

Визит Эррола Маска, отца знаменитого американского предпринимателя, вызвал широкий общественный резонанс. Основным поводом для дискуссий стали финансовые условия личного общения с гостем и целесообразность такого внимания со стороны медиа и бизнеса. Его стоимость раскрыл Telegram-канал «Банкста», передает Лента.ру.

Цена личного общения

Согласно данным из открытых источников, стоимость одного часа беседы с Эрролом Маском составляет около 1,9 миллиона рублей. Несмотря на внушительный ценник, интерес к персоне остается высоким. Судя по скриншотам переписки, которые распространились в профильных сообществах, график встреч с отцом миллиардера практически полностью сформирован, а свободные окна для записи почти отсутствуют.

Критика со стороны экспертов

Такой ажиотаж вокруг приезда Маска-старшего вызвал недовольство у части предпринимательского сообщества. Блогер и бизнесмен Андрей Третьяков публично выразил сомнение в ценности подобных консультаций. Он подчеркнул, что детальное освещение каждого шага гостя в прессе выглядит избыточным, поскольку главная заслуга Эррола заключается исключительно в родстве с основателем компаний Tesla и SpaceX, а не в личных достижениях.

Реакция аудитории

Мнения пользователей разделились на два лагеря. Одни считают покупку времени за такие деньги бессмысленной тратой ресурсов, другие видят в этом возможность прикоснуться к истории успеха его сына или получить уникальный жизненный опыт. На данный момент официальных комментариев от представителей самого Эррола Маска относительно стоимости его времени на территории России не поступало.