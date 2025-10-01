Пустая квартира разрушает весь дом? Депутаты объявили войну «квартирам-призракам»

В Госдуму внесен законодательный проект, устанавливающий правовой механизм признания жилых помещений в многоквартирных домах пустующими. Согласно инициативе, такие объекты недвижимости могут быть переданы в муниципальную собственность.

Как пояснил в интервью РИА Новости один из авторов документа, депутат Александр Якубовский, ключевыми критериями для отнесения жилья к данной категории станут отсутствие потребления коммунальных услуг в течение года и наличие значительной задолженности по жилищно-коммунальным платежам. Решение о признании квартиры бесхозяйной будет приниматься специальной комиссией при местной администрации.

Важно подчеркнуть, что право собственности не аннулируется автоматически. Владелец сохраняет возможность погасить все долги и восстановить свои права на жилплощадь. Основная задача нововведения – защита многоквартирных домов от разрушения, вызванного безответственным содержанием заброшенных помещений, которые создают угрозы для инженерных систем и безопасности соседей. После перехода в муниципальный фонд такие квартиры планируется использовать для предоставления по договорам социального найма гражданам, состоящим в соответствующих очередях.

