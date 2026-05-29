«Пустеющие острова». Япония теряет 3 млн человек за 5 лет

Министерство по административным делам и коммуникациям Японии опубликовало итоги национальной переписи населения. Согласно полученным данным, за последние пять лет число жителей страны сократилось на 3,09 миллиона человек. Такой показатель стал самым низким за всю историю ведения подобной статистики.

По данным на 1 октября 2025 года, в Японии проживает 123 049 524 человека. Это на 2,5% меньше, чем в 2020 году. Снижение численности отмечается уже в третий переписной цикл подряд — отрицательная динамика фиксируется с 2015 года.

В правительстве главной причиной сложившейся ситуации называют естественную убыль. Из-за быстрого старения нации и низкого уровня рождаемости количество смертей стабильно превышает число родившихся.

Прирост населения зафиксирован только в двух префектурах из 47: в столичном регионе Токио (+1,4%) и на Окинаве (+0,1%). Во всех остальных 45 регионах зафиксировано сокращение. Самая тяжелая обстановка сложилась в префектуре Акита (-8,1%) и префектуре Аомори (-7,9%).

Кроме того, эксперты обращают внимание на угрозу экономической стабильности из-за старения общества. Нынешние работающие японцы в будущем могут получать меньшие пенсионные выплаты по сравнению с теми, которые доступны сегодняшним пенсионерам.

Прогнозы также неутешительны: к 2053 году население страны может уменьшиться до 100 миллионов человек, а к 2065 году — до 88 миллионов. При этом 38% жителей будут старше 60 лет.

