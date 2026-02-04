«Пустой» знак и пять полосок: что означает загадочный символ на дороге, который все игнорируют

Штрафы за превышение скорости остаются самыми частыми в России, и причина не всегда в сознательном нарушении. Многие водители теряются, не зная, где именно заканчивается действие ограничения, особенно при отсутствии специального отменяющего знака. Об этом сообщает дзен-канал «Автовыбор».

Основные скоростные режимы устанавливаются самим типом дороги. В населенных пунктах разрешено движение до 60 км/ч, вне их — до 90 км/ч, а на автомагистралях — до 110 км/ч, с учетом «нештрафуемого» порога в 20 км/ч. Отдельные правила действуют для грузовиков и жилых зон, где лимит составляет 20 км/ч.

Действие знака «Ограничение максимальной скорости» прекращается в нескольких случаях. Самый очевидный — установка знака 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости». Знак с перечеркнутой цифрой отменяет конкретное ограничение, а «пустой» знак (без числа) снимает все ранее введенные запреты, включая обгон.

Ключевым моментом является перекресток: после его проезда ограничение, установленное знаком до пересечения дорог, аннулируется. Однако важно не путать перекресток с выездом с прилегающей территории (например, со двора или АЗС) — в этом случае действие знака продолжается. Также ограничение автоматически отменяется при въезде или выезде из населенного пункта, обозначенного соответствующим указателем, даже если отменяющий знак отсутствует.

Особую внимательность требуют знаки, дополненные табличкой 8.2.1 «Зона действия». Они указывают точное расстояние, на которое распространяется ограничение. В этом случае водителю следует самостоятельно отслеживать пройденный путь, например, по одометру, чтобы понять, когда истекла зона действия.

