Пустые чемоданы и маникюр за 3 копейки: россияне штурмуют Вьетнам из-за дешевых услуг

Вьетнам неожиданно стал главной звездой мирового шопинга. Как пишет «Турпром» , западные инфлюэнсеры с миллионными аудиториями забрасывают пляжные фото и снимают ролики о том, как затариваются одеждой и косметикой в Хошимине и Хойане. И судя по их восторгам, местные рынки и ателье скоро затмят европейские бутики.

Американка Харизма Линдси Стивенс прилетела во Вьетнам с тремя пустыми чемоданами. В Хойане она открыла для себя магию индивидуального пошива: за сутки местные мастера шьют платья, брюки, кожаную обувь и сумки. Цены кусаются, но в хорошем смысле — предмет гардероба обходится в 30-50 долларов. В Хошимине та же история: сумка из натуральной кожи за 50 долларов, что дешевле, чем изделие из кожзама в американском масс-маркете.

Австралиец Кенай и вовсе назвал Вьетнам лучшим местом в мире для покупки уличной одежды. Мужчина приехал с 14 килограммами багажа, а улетел с 24 — цифры говорят сами за себя. Американка Грейс Сюй пошла еще дальше: она покупала отдельный билет, чтобы специально вернуться во Вьетнам за покупками. Ее подкупают не только цены, но и уникальные дизайны, которых не найти в Штатах.

Косметические услуги тоже в топе. Харизма, например, не уезжает из страны без маникюра — местные салоны предлагают качество за сущие копейки по сравнению с американскими.

Российские туристы, кстати, тоже не отстают. По данным властей Вьетнама, в прошлом году страну посетили почти 690 тысяч россиян — это почти в три раза больше, чем годом ранее. Россияне стали лидерами по числу визитов среди всех европейских стран. И дело не только в доступных ценах. Прямые рейсы из Москвы, Новосибирска, Иркутска, Казани и Екатеринбурга делают Вьетнам ближе. Летают «Аэрофлот», AZUR air, Nordwind и местная VietJet. Основные точки притяжения — Нячанг и остров Фукуок.

Эксперты уверены: у Вьетнама есть все шансы удержать пальму первенства. Прямые перелеты через безопасные коридоры и демократичные цены на товары и услуги сейчас выглядят не просто преимуществом, а настоящим козырем в рукаве.

