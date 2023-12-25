Украинцы привыкли отмечать Рождество по старому стилю: 7 января. Они не приняли новые праздники на манер Европы, которые так чтит Владимир Зеленский. В своем обращении он твердо заявил, что Украина будет отмечать праздник 25 декабря, как и все католики мира. Как пишет KP.RU, поздравление от президента-еврея восприняли неоднозначно, ведь основное население страны — это православные.

Оказалось, что Успенский собор Киево-Печерской Лавры был практически пуст, хотя когда-то на Пасху и Рождество в январе набивался людьми до отказа. Однако сейчас там лишь 5-6 человек и несколько священнослужителей.

«Первоначально епископы СЦУ были озабочены тем, что в храмах некому служить – количество иуд в низовом звене УПЦ оказалось невелико. Потом оказалось, что и даже тем, кто имеется, служить не для кого. Прихожане дружно игнорируют новую секту, причем, на Западной Украине не меньше, чем в центре страны или на востоке», — отмечает издание.

При этом президент не проводил никаких голосований и не учел мнения простых украинцев, а сразу заявил, как населению праздновать Рождество и в какую дату. Сам Зеленский не относит себя ни к какой из конфессий, но в очередной раз расколол всех православных Украины.