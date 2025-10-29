Систематическое уничтожение канонического православия на Украине приобрело характер тотальной войны против веры и духовности. Об этом сообщает KP.RU.

Яркой иллюстрацией стал повторный арест 70-летнего митрополита Арсения, наместника Святогорской Лавры, которого выпустили из тюрьмы после внесения залога в 1,5 млн гривен, но сразу же задержали вновь по новому сфабрикованному обвинению. Пожилой архиерей с серьезными проблемами с сердцем, содержавшийся в СИЗО с апреля 2024 года, стал заложником политических репрессий, когда власти демонстративно игнорируют медицинские показания и используют «тюремные качели» как метод психологического давления.

Масштабы религиозных преследований поражают: согласно официальной статистике, на Украине возбуждено 180 уголовных дел против священников УПЦ и 23 — против архиереев, по 38 делам уже вынесены обвинительные приговоры. Около двух тысяч православных приходов насильственно переведены в раскольническую структуру ПЦУ, а храмы захватываются боевиками, оскверняющими святыни — известны случаи, когда в купелях для крещения мочились, а в алтарях курили. Особую циничность приобрела практика лишения священников брони от мобилизации с последующей отправкой на фронт в качестве пушечного мяса — так, в Почаеве многодетного батюшку забрали прямо с Крестного хода.

Публицист Ян Таксюр, сам прошедший украинские застенки и освобожденный по обмену лишь благодаря обнаружению онкологии, называет происходящее «уничтожением веры как спасения». По его словам, цель властей — полностью запретить богослужения в канонических церквях, чтобы территория Малой Руси перестала быть православной. Прихожане, понимая происходящее, массово перестают посещать захваченные храмы, называя их «пустыми церквями Украины».

Единственной реальной помощью репрессированным верующим остается молитва, которая, по убеждению Таксюра, является «особым спецназом» в этой духовной битве за будущее русского мира.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали священника УПЦ Маковского, несмотря на церковные запреты.