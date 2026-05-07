Пустыня вместо шенгена: россияне переключились на Монголию, Марокко и китайские пейзажи из фантастики

Туристическая карта для российских путешественников стремительно перекраивается. На фоне усложнившихся поездок в Европу отдыхающие все смелее осваивают направления, которые еще вчера считались экзотикой для узкого круга. Как отмечают в Национальном союзе профессионалов туриндустрии, повышенный интерес фиксируется к азиатским странам, прежде всего к Китаю и Вьетнаму, чья привлекательность во многом объясняется безвизовым режимом.

При этом государства ближнего зарубежья — Армения, Грузия и Узбекистан — сохраняют стабильную популярность у самостоятельных туристов.

Среди нетипичных, но набирающих обороты направлений эксперт Любовь Воронина особо выделила Марокко, где путешественникам предлагают погрузиться в кочевой быт пустыни, и Монголию с ее бескрайними равнинами и этнографическими турами. Китай, по ее словам, поражает природными ландшафтами, которые выглядят словно декорации к фантастическим фильмам.

Не отстает и внутренний туризм: Ингушетия привлекает гостей одним из старейших христианских храмов в стране. В целом, по мнению специалистов, отдыхающие сейчас ищут золотую середину между ценой поездки и силой впечатлений, поэтому на смену однообразному пляжному отдыху приходит спрос на уникальные и необычные маршруты.