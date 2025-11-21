Путь кремлевской ели: в Подмосковье с главной новогодней красавицей «попрощаются» народными гуляниями

В Рузском округе Подмосковья началась ответственная операция по подготовке главной новогодней ели страны к отправке в Москву. Уже 22 ноября на секретном месте, где растет 26-метровая красавица, начнутся основные работы по созданию специальной инфраструктуры для ее транспортировки. Об этом сообщает REGIONS .

Специалисты лесного хозяйства и профильные службы оборудуют площадку с парковками, местом для сцены и укрепленным участком для будущей погрузки. Особое внимание уделяется подготовке специального автопоезда, которому предстоит доставить хвойную великаншу с размахом ветвей 11 метров.

Интересно, что перед отправкой, запланированной на начало декабря, ружане смогут попрощаться с елкой на народных гуляньях в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Этот праздник станет своеобразным напутствием лесной красавице перед ее торжественным вояжем.

Весь процесс транспортировки тщательно продуман — от момента вырубки до установки на Соборной площади Кремля. Опыт предыдущих лет показывает, что подобные операции требуют ювелирной точности: необходимо рассчитать маршрут, обеспечить сопровождение и сохранить пушистость ветвей во время перевозки.

