Путешественник из города Кашира завершил маршрут по Африке
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Житель городского округа Кашира Александр Холодный, который прославился на всю Россию и не только увлечением путешествовать по миру, добрался до самой южной точки Африки.
Самой южной точкой континента считается мыс Игольный, особенность которого в объединении Индийского и Атлантического океанов. Это стало завершением африканского этапа путешествия кругосветчика Александра.
«Здесь Буханка уже была в моей первой кругосветке, когда приехала сюда с запада. Тогда еще можно было подъехать к памятному камню. Теперь, прибыв с востока, я замкнул маршрут по Африке. Мы посетим мыс Доброй Надежды и отправим машину в Южную Америку. Ну, а Африку я еще обязательно посещу. Уж очень она интересная», — рассказал путешественник.
На странице в социальной сети сообщается, что администрация городского округа Кашира будет следить за передвижением путешественника, которым интересуются российские и зарубежные СМИ.