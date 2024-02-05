Путешественник из города Кашира завершил маршрут по Африке

«Здесь Буханка уже была в моей первой кругосветке, когда приехала сюда с запада. Тогда еще можно было подъехать к памятному камню. Теперь, прибыв с востока, я замкнул маршрут по Африке. Мы посетим мыс Доброй Надежды и отправим машину в Южную Америку. Ну, а Африку я еще обязательно посещу. Уж очень она интересная», — рассказал путешественник.