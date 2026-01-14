Путешественник из Колорадо попал в психиатрическую клинику после потери чемодана

Пассажир американской авиакомпании American Airlines подал судебный иск с требованием возместить расходы на лечение в психиатрической клинике. По его словам, госпитализация стала прямым следствием тяжелого стресса, который он пережил из-за утраты перевозчиком его багажа. Об этом сообщает издание PYOK .

В конце декабря 2023 года житель Колорадо совершал сложный перелет с тремя пересадками из Батон-Ружа (Луизиана, США) в Цюрих (Швейцария). Во время одной из стыковок авиакомпания потеряла его чемодан. В результате пассажир оказался в зимней Швейцарии без теплых вещей и предметов первой необходимости.

Мужчина предпринял множество безуспешных попыток выяснить у перевозчика местонахождение своего имущества, однако ответа так и не последовало. Отсутствие средств на покупку одежды в сочетании с длительным нервным напряжением привело к серьезному ухудшению его психического здоровья. Это вынудило его провести примерно месяц на лечении в специализированном медучреждении.

После выписки клиника выставила пациенту счет на сумму $50 тысяч. В январе 2024 года пострадавший направил иск в суд, настаивая на взыскании этих средств с American Airlines. В заявлении он указал на прямую причинно-следственную связь между потерей багажа авиакомпанией и последующей необходимостью в стационарной психиатрической помощи.

