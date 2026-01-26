«Обошла всю Африку»: столетняя женщина назвала главный секрет своего долголетия

Столетняя жительница Южной Африки Мюриэль Поуис поделилась секретом своего долголетия, которое связывает с активным образом жизни и любовью к пешим путешествиям. Как пишет издание False Bay Echo, многолетние походы по африканским просторам стали основным источником здоровья и бодрости женщины.

Поуис родилась 23 декабря 1925 года в городе Фисхук. После окончания школы она работала медсестрой. Выйдя замуж за рыбака Джорджа Поуиса, она посвятила себя семье, воспитав двоих детей, но не изменила своей страсти к активности.

Всю жизнь супруги совершали длительные пешие походы, исследуя природу Южной Африки. Мюриэль уверена, что именно эти маршруты помогли ей сохранить физическую форму и жизненные силы на протяжении десятилетий.

Помимо ходьбы, чета Поуис увлекалась рыбалкой. Вместе с друзьями они построили судно для ловли тунца, а в 1956 году Мюриэль установила национальный рекорд, выловив тунца весом более 59 кг.

