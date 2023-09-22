Путешественник привез талисман из Каширы к вулкану Килиманджаро

Когда мужчина только отправлялся в поездку, сотрудники местного краеведческого музея передали ему на удачу талисман — Каширского котика. Этот симпатичный кот с изумрудными глазами уже исколесил много дорог, а теперь оказался вместе с путешественниками в Африке у подножья знаменитого стратовулкана Килиманджаро.

«Каширский котик добрался до Килиманджаро! Его глазки увидели столько всего интересного. Обо всем, что он увидел, он обязательно расскажет, когда вернется, сделав круг по земному шару. А пока мы едем дальше» — рассказал Саша Холодный.

Как рассказали в администрации городского округа Кашира, на Килиманджаро планы путешественника не заканчиваются. Мужчина вместе с друзьями-путешественниками намерен к новому году добраться до Кейптауна.

Исследователь призвал жителей округа следить за приключениями котика. Когда же путешествие подойдет к концу, он займет свое место в краеведческом музее города Кашира.

Напомним, география этого известного путешественника насчитывает огромное количество точек на карте мира. В общей сложности он исколесил за рулем 120 стран.