Путешественники назвали основной недостаток российских курортов

Летом многие жители РФ едут отдыхать на морские курорты. Эксперты рассказали о разнице стоимости отдыха в России и за границей и на что жалуются и за что хвалят путешественники отели в популярных курортных городах РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Отмечается, что наиболее популярным курортным городом в нашей стране по-прежнему является Сочи. Однако многие его критикуют за стоимость номеров в гостиницах, поскольку она выше примерно в полтора раза турецких отелей. Кроме того, туристы жалуются и на плохую уборку номеров в гостиницах Сочи.

Добавляется, что, несмотря на снижение цен на отдых в Крыму, по вполне понятным причинам он в настоящее время не пользуется большой популярностью у туристов и больше подходит тем, кто привык отдыхать дикарем.

По словам президента Российской индустрии туризма Ильи Уманского, согласно общим данным, стоимость отдыха в нашей стране увеличилась в среднем на 9% по сравнению с 2022 годом, однако в Сочи отдых в среднем подорожал на 27%.