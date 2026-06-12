Путешественники назвали пять раздражающих привычек туристов на курортах

Российские путешественники перечислили пять раздражающих привычек отдыхающих, которые портят отпуск окружающим. Своим мнением они поделились в блоге «Летаем сами» на платформе « Дзен ». По их наблюдениям, многие туристы в курортных зонах ведут себя так, словно забывают об элементарном уважении к окружающим.

Первое, на что жалуются и продавцы, и обычные покупатели, — появление отдыхающих в магазинах и кафе прямо в мокрых купальниках, с которых капает вода и сыплется песок.

«Парадокс в том, что люди, вырываясь из серых будней, часто забывают о базовых правилах приличия и уважения к окружающим», — отметили авторы поста.

Вторая привычка, которая раздражает уже самих туристов, — «бронирование» шезлонгов личными вещами с самого утра. Это создает искусственный дефицит мест и провоцирует скандалы у бассейна или на пляже. Некоторые отели уже начали бороться с этим: сотрудники собирают личные вещи, оставленные без присмотра на лежаках.

Третье поведение, на которое стыдно смотреть, — попытки унести еду из отеля.

«Поражает привычка некоторых отдыхающих нагребать еду в контейнеры, пакеты или сумки прямо со шведского стола. Булочки, фрукты и сыр прячутся под столом, словно наступает голодный век», — пишут россияне.

Четвертым «проклятием курортов» назвали беспроводные колонки. Туристы слушают громкую музыку или смотрят сериалы без наушников, не понимая, что мешают другим. И наконец, пятое — опоздания на экскурсии, из-за которых страдает вся группа.