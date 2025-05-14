Путешественники предпочитают поездки в Крым в плацкарте

По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», наибольшее число покупок билетов в Крым приходится на плацкартные вагоны, а наиболее популярным классом обслуживания является «ЗЭ». Об этом сообщают Argumenti.ru.

Добавляется, что также в течение майских праздников было перевезено на 11% больше пассажиров на полуостров, чем за аналогичный период прошлого года. в 2025 году на майские праздники перевез на одиннадцать процентов больше пассажиров, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Крым прибыл первый поезд, который проехал через новые территории России.