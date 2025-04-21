В Крым прибыл первый поезд, который проехал через новые территории России

Больше трех тысяч километров меньше чем за пять дней миновал первый контейнерный поезд по ФГУП «Железные дороги Новороссии» и прибыл в Крым. О данном факте в своем телеграм-канале сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Уточняется, что состав шел со Свердловской железной дороги по специально выработанному графику. Конечной точкой является порт Севастополя, в котором контейнеры будут перегружены на морские суда.

В сообщении подчеркивается, что готовиться к запуску контейнерных перевозок по новым территориям РФ начале в феврале. В настоящее время ведется работа по развитию транспортно-логистических маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог, по которым будут вывозить экспортную продукцию производителей из России в порты, находящиеся на территориях Севастополя и Крыма.

С приходом второго месяца весны некоторые россияне начали планировать отдых на юге России. Например, жительница Петербурга решила взять на отдых шесть котов и отправиться вместе с ними в Крым на поезде. Для комфортного путешествия питомцев женщина задала перевозчику вопрос, который наверняка ввел представителей компании в ступор.