Путешественница раскрыла особенности празднования Нового года в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке

Автор популярного блога о путешествиях Катя, ведущая дневник «Я — Катя и мой план А: увидеть мир» на платформе «Дзен», поделилась уникальным опытом встречи Нового года в разных уголках Азии. По ее словам, этот праздник на востоке кардинально отличается от привычного россиянам зимнего формата.

«Азия — это не про классический зимний праздник. Если хочется именно европейского ощущения, как в Москве, Петербурге, Праге или Вене, то его нужно искать там, где есть снег или хотя бы не плюс 20», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Однако, как отмечает блогерша, у азиатских стран есть свои неоспоримые преимущества: свобода, тепло, океан, пальмы, салюты над водой и полное отсутствие предпраздничной суеты.

«Здесь праздник создают люди, а не традиции. И иногда именно такой Новый год запоминается сильнее всего», — резюмировала она.

В своей публикации Катя детально описала новогодние традиции нескольких стран. Так, в Таиланде праздничную атмосферу создают украшенные елки в торговых центрах, гирлянды на пальмах и специальные предложения ресторанов. По ее словам, на пляжах собираются огромные толпы, а фейерверки запускает практически каждый желающий.

Особенно яркие впечатления, по признанию путешественницы, оставил индонезийский остров Бали, где праздничную атмосферу формируют в основном туристы.

«Я встречала Новый год здесь, и это один из самых красивых праздников: вечеринки на виллах до рассвета, бич-клабы с музыкой и фаер-шоу, тысячи людей на пляжах Чангу, Семиньяка, Улувату, салюты над волнами, свечи, огни, бамбуковые декорации», — поделилась она воспоминаниями.

Для контраста автор привела в пример Шри-Ланку, где у нее была одна из самых спокойных и душевных новогодних ночей без громких гуляний, что создало мягкую и расслабленную атмосферу.

