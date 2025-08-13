Путешественница рассказала о гостеприимстве бывшей страны СССР

Российская блогерша поделилась своими впечатлениями о поездке в Узбекистан, описав страну как идеальное направление для российских туристов.

В своем канале «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен» она рассказала, что местные жители относятся к россиянам «по-особенному» — как к родным, приглашая за стол и с радостью делясь своими традициями и культурой.

Особенно туристка отметила безопасность и комфорт в республике. По ее словам, в Узбекистане можно спокойно гулять по улицам даже поздним вечером — уровень преступности очень низкий.

При этом отдых в постсоветской республике обходится достаточно бюджетным — номера в уютной гостинице можно найти от 1 тыс. руб., а плотный обед в хорошем ресторане обойдется всего в 400-500 руб.

Транспортная доступность — еще один плюс направления. Прямые рейсы из Москвы и многих российских городов делают перелет удобным, а при раннем бронировании билеты стоят совсем недорого.

Ранее турист из России назвал испанский Магалуф «раем для холостяков».