Путешественница с Камчатки Валентина Косова идет пешком от Владивостока до Териберки с тележкой «ПиКонь»

Инструктор по детско-юношескому туризму Валентина Косова с Камчатки отправилась в пеший переход от Тихого океана до Северного Ледовитого. Подробности ее путешествия публикуют Telegram-каналы.

По данным каналов, женщина распланировала маршрут на полтора года, намереваясь преодолеть около 11 тысяч километров и проходить по 30–40 километров в день. Стартовав 3 апреля во Владивостоке, она уже пересекла Приморье, Хабаровский край и добралась до Благовещенска. Конечной целью путешественницы является Териберка. По ее словам, за все время пути у нее ни разу не возникало мысли сойти с дистанции.

Весь маршрут женщину сопровождает одноколесная грузовая телега «ПиКонь», в которой уместились палатка, снаряжение, запас продуктов, солнечные батареи и средства защиты от диких животных.