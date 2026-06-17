Наказание до сотен тысяч рублей: почему нельзя мыть машину даже на собственной даче

Безобидное на первый взгляд желание привести машину в порядок на любимой фазенде может обернуться серьезным ударом по семейному бюджету. Об этом в беседе с REGIONS предупредил юрист Сергей Измайлов.

«Где хочу, там и мою»

Большинство автовладельцев уверены: «Моя земля — что хочу, то и делаю». Это опасное заблуждение, особенно когда речь заходит о мойке машины.

По словам эксперта, даже если участок находится в собственности, стекающая с кузова пена автоматически становится предметом пристального внимания природоохранного законодательства.

«Мойка автомобиля в любом случае связана со смыванием не только пыли и грязи, но и различных химических соединений: битум/мазут, масла, топливо, шампуни», — пояснил собеседник издания.

Попадание этого состава на почву квалифицируется не просто как неаккуратность, а как порча земли. В Кодексе об административных правонарушениях существует четкая статья для таких случаев.

«За загрязнение почвы опасными веществами могут привлечь по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ „Порча земель“», — отметил Измайлов.

Для физических лиц санкция относительно скромная, но неприятная: от 3 до 5 тыс. ₽.

Однако это лишь вершина айсберга. Если участок расположен в садовом товариществе (СНТ), он почти гарантированно относится к землям сельскохозяйственного назначения. Мытье машины к сельхозпроизводству никак не отнесешь.

«Если дача расположена в СНТ, можно привлечь нарушителей по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ — использование земельного участка не по целевому назначению», — уточнил юрист.

Там действует уже совсем иной, гораздо более чувствительный механизм расчета. Штраф составит до 1% от кадастровой стоимости участка, но в любом случае не менее 10 тыс. ₽.

Региональные ловушки и слив масла

Помимо федеральных норм, существуют местные запреты. Многие регионы ввели полное табу на мойку машин вне специально оборудованных сервисов.

«В Московской области установлен запрет на мойку автомобиля вне специальных установленных мест. Штраф для граждан составляет от 3 до 5 тыс. ₽», — подчеркнул Измайлов, добавляя, что санкция распространяется и на слив технических жидкостей.

То есть, решив заменить масло прямо на траве у забора, водитель получает тот же штраф.

Фото: [ istockphoto.com/Elena Titova ]

Цена, которая не снилась

Финансовые последствия не ограничиваются квитанцией из суда об уплате фиксированных сумм. По словам эксперта, выплатой административного штрафа отделаться не удастся, если природе нанесен реальный урон.

«К нарушителям могут быть предъявлены требования по устранению самого загрязнения и возмещению материального вреда природе, затрат на очистку почвы и водоемов. Материальные претензии взыскиваются в ходе гражданского судопроизводства», — резюмировал Измайлов.

Счет может идти уже на десятки и сотни тысяч рублей за рекультивацию земли.

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