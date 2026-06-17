Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» пройдет в Лосино-Петровском

В Лосино‐Петровском 19 июня в парке культуры и отдыха на улице 7‐го Ноября пройдет астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, праздник будет интересен и детям, и взрослым: он посвящен Якову Брюсу, ученому, астроному, сподвижнику Петра I и одной из самых таинственных личностей своего времени.

Фестиваль стартует в 16:00 и развернется на разных площадках парка. Так, на входе посетителей встретит фотозона‐инсталляция «Звездный путь». На Центральной аллее разместится выставка рисунков «Первые в космосе». В амфитеатре состоится торжественное открытие, где наградят победителей конкурсов — авторов лучших рисунков и самых ярких костюмов в рамках номинации «Наряды звездного неба».

Для любителей активного участия подготовили множество интерактивов: можно испытать удачу в программах «Гороскоп удачи» и «Колесо фортуны», узнать, сколько вы будете весить на разных планетах, в программе «Вес на планетах», или пройти «Звездный лабиринт». Особую атмосферу создаст костюмированное шествие «Выход в открытый космос». Тем, кто хочет проверить смекалку, предложат квест «Созвездие Брюса».

Вечерняя программа обещает быть не менее яркой: гостей ждет гала‐концерт «Звездам навстречу», затем — дискотека «Гравитация танца», а завершит день кинопоказ под открытым небом: на большом экране представят художественный фильм «Время первых».

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