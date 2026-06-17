Стали известны дата и место прощания с актрисой Татьяной Плетневой

В ночь на 13 июня в одной из московских больниц на 49-м году жизни скончалась актриса театра и кино Татьяна Плетнева. Причиной смерти стал рак печени. Болезнь стремительно прогрессировала, актриса сильно похудела и ослабла.

По словам близкого друга актрисы Никиты Турчина, Плетнева пережила сложную операцию, после которой ей было тяжело говорить, однако она боролась до последнего.

Как пишет The Voice со ссылкой на родных покойной артистки, прощание с артисткой состоится в четверг, 18 июня, в Москве. Гражданская панихида начнется в 11:00 мск в ритуальном зале морга городской клинической больницы № 36 им. Иноземцева. Отпевание пройдет с 12:00 мск в храме в районе станций метро «Преображенская площадь».

Похоронят Татьяну на Ново-Богородском кладбище в Подмосковье. Родные актрисы благодарят всех, кто откликнулся и оказал материальную помощь, которая позволила организовать достойные похороны. Накануне с этой просьбой обращалась 27-летняя дочь артистки.

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