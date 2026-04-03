Путешествие через «адский тоннель»: мексиканка о том, как вернулась из будущего и не узнала брата

В мексиканских соцсетях набирает популярность история 24-летней студентки медицинского вуза Руби Рольге. Девушка утверждает, что после того, как врачи диагностировали у нее смерть мозга, ее сознание прожило пять лет в альтернативной реальности — в мире 2030 года. Своим шокирующим опытом она делится в TikTok и в интервью западным СМИ (в том числе британским Mirror и Need To Know).

Как это случилось

В апреле 2025 года Руби, которая только что вышла замуж и переехала в новый город, почувствовала резкое недомогание: у нее отказали ноги, начались проблемы с дыханием, а сатурация упала до критических 65%. В больнице выяснилось, что два огромных тромба полностью перекрыли артерии обоих легких — состояние, известное как двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии.

В тот же день у нее случилась первая остановка сердца, а через несколько часов — вторая. На этот раз сердце не билось больше десяти минут. Врачи зафиксировали клиническую смерть и смерть мозга: зрачки пациентки были расширены и не реагировали на свет. Медики сообщили родным, что сделать больше ничего не могут, и предложили забрать девушку домой, оставив ее подключенной к аппаратам жизнеобеспечения на неопределенный срок.

«Я просто жила дальше»

Пока тело Руби оставалось в коме в реанимации, ее сознание, по ее словам, продолжило существование в другой реальности. Девушка рассказала, что не совершала никакого «прыжка» и не видела тоннелей — ее жизнь просто продолжалась день за днем, с апреля 2025 года до 2030 года.

«В том мире мы не были так зависимы от мобильных телефонов. Технологии автоматизировали множество повседневных задач, и у людей появилось гораздо больше времени для общения с близкими. Я по-прежнему работала, но все свободное время проводила с мужем и семьей», — описывала она свои ощущения.

В этой параллельной реальности, по ее словам, все старели, как это и должно было происходить за пять лет. Однако идиллия длилась не вечно: в 2030 году в той жизни на девушку напали трое мужчин, и она снова оказалась в больнице.

«Настоящий ад — это проснуться»

Возвращение было внезапным и мучительным. Руби описала его как прохождение через «адский тоннель», наполненный самыми страшными страхами. Дважды вспыхнувший свет, которого она коснулась, вернул ее сознание в реальное тело.

«Моим настоящим адом было не то, что я умерла, — проснуться в этой жизни. Во время комы мне сделали несколько операций, но я ничего не чувствовала. Боль пришла, когда я очнулась: я не могла говорить, врачи сказали, что у меня необратимое повреждение мозга и я никогда больше не буду ходить. Все были в шоке, увидев, что я очнулась», — поделилась девушка.

Одним из самых сильных потрясений стала встреча с братом: в ее «будущем» он выглядел на пять лет старше, и реальный молодой человек казался ей чужим.

Путаница между двумя жизнями

После пробуждения Руби потребовалось много времени, чтобы осознать, что альтернативная реальность была не настоящей. Девушка признается, что и сейчас она иногда не может понять, где находится, и видит сны, в которых возвращается в тот технологичный и мирный мир, где провела пять лет.

«У меня все чаще бывают сны, где я возвращаюсь в ту реальность, где была жива долгое время, и я верю, что именно таким и будет наше будущее», — признается она.

Теперь Руби уверена: смерть — это не конец, а лишь дверь, ведущая в иную реальность, где жизнь продолжается. Эта история, основанная на медицинском случае с диагнозом «смерть мозга», ставит под вопрос саму природу сознания и границы между жизнью, смертью и возможным существованием параллельных миров.

Справка: Клиническая смерть — обратимый этап умирания, длящийся несколько минут после остановки сердца. Мозг может продолжать функционировать в течение некоторого времени, и многие люди, пережившие остановку сердца, описывают околосмертный опыт: чувство покоя, туннель, яркий свет. Однако случай Руби отличается продолжительностью — ее сознание, по ее словам, отсутствовало месяц, а в альтернативной реальности она «прожила» пять лет, что выходит за рамки классических медицинских представлений.