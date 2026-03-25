Путешествие на колесах: как Башкирия стала меккой для автопутешественников

Башкирия уверенно укрепляет свои позиции на карте российского туризма, войдя в десятку лидеров по туристической привлекательности среди регионов. Такой результат стал возможен благодаря системной работе властей совместно с бизнесом и профессиональным сообществом по созданию разнообразного туристического продукта — от этнографических и гастрономических маршрутов до активного экотуризма, пишет Электрогазета.рф.

В республике уже сформировано более 800 туристических маршрутов, которые включают сплавы по рекам, восхождения на горные вершины, пешие походы, научные и гастрономические программы. Регион традиционно привлекает гостей из соседних Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей и Татарстана, а также является лидером в Приволжском федеральном округе по спросу на санаторный отдых.

Ключевым драйвером роста эксперты называют развитие автомобильного туризма. В 2025 году открылся участок трассы М‑12 «Восток» от Дюртюлей до Ачита, что принципиально изменило транспортную доступность региона. Время в пути из центральной России сократилось, что дало мощный импульс развитию транзитного и внутреннего туризма.

Параллельно регион работает над качеством региональных дорог и подъездов к основным туристическим объектам. Развитие придорожного сервиса идет в соответствии с утвержденной концепцией, которая предусматривает создание тысячи объектов, включая 22 многофункциональные зоны с кафе и туристическими офисами.

Особое внимание уделяется экологичным видам транспорта. Башкирия занимает лидирующие позиции в стране по числу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Сеть электрозарядных станций к середине прошлого года достигла ста единиц, охватив ключевые туристические точки.

В 2024 году турпоток в республику превысил 2,25 миллиона человек, а объем платных услуг вырос на 28,7 процента. Для дальнейшего развития, по мнению экспертов, необходимо наращивать сеть кемпингов, развивать рынок аренды автодомов и усиливать информационное сопровождение туристических маршрутов.