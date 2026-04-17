«Путешествие в мир атома»: школьники Электростали сыграли в интеллектуальную настольную игру на атомную тематику

В честь 30-летия АО «ТВЭЛ» в Электростали состоялась настоящая битва умов: 32 школьных команды сразились в интеллектуальной настольной игре, разработанной АО «МСЗ» , чтобы выяснить, кто лучше всех разбирается в атомной науке. Игра проходила на площадке Центральной городской библиотеки им. К.Г. Паустовского в рамках городских интеллектуальных игр «ВКУРСЕ».

Как это было?

Команды по 2 человека за 8-ю игровыми столами отвечали на вопросы карточек викторины, проходили блиц-опросы и супер-блицы на атомную тематику, получая по одному баллу за каждый правильный ответ.

Игру модерировали сотрудники библиотеки и волонтеры-атомщики.

Участников игры приветствовали Сергей Бобков, заместитель Главы г.о. Электросталь, и Сергей Дулев, директор по капитальному строительству и реконструкции АО «МСЗ», депутат Совета депутатов г.о. Электросталь.

«Продемонстрированный вами уровень знаний вселяет уверенность в том, что у атомной отрасли нашей страны большое будущее. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к постоянному развитию», – обратился к старшеклассникам Сергей Дулев.

Кто стал лучшим?

С первой минуты лидерство захватил Лицей №8, но интрига сохранялась до самого последнего вопроса. В итоге победителями стали:

1 место – Лицей №8;

2 место – Лицей №7;

3 место – СОШ №5.

В 2026 году Электросталь ожидает целая череда активностей, посвященных 30-летию АО «ТВЭЛ».

