Путешествие во времени: экскурсии по Пушкино в преддверии юбилея

В честь знаменательной даты — столетнего юбилея города Пушкино — жители и гости округа получили возможность по-новому взглянуть на историю этого места.

Ольга Соловьева, местный исследователь, предлагает уникальные авторские экскурсии, основанные на ее труде «Пушкино: прогулки по столетнему городу».

Эти путешествия — не просто сухое перечисление дат и исторических событий, а увлекательное погружение в прошлое, позволяющее прочувствовать атмосферу ушедшей эпохи и понять, как скромное дачное поселение обрело черты современного города. Путь начинается у железнодорожного вокзала, который стал катализатором развития Пушкино, и продолжается по Московскому проспекту — главной улице, где зародилась дачная жизнь.

Участникам предстоит исследовать старинный парк, узнать его историю и значение для горожан, а также заглянуть в прошлое, посетив одну из сохранившихся дач, построенных до революции. Ольга Соловьева расскажет о том, кто был владельцем подобных домов в 1925 году, когда Пушкино официально стало городом.

Экскурсия раскроет немало загадок: что располагалось на территории, где сегодня находится центр города, до появления железной дороги, кто участвовал в строительстве Московского проспекта и почему случались пожары в Летнем театре. Вы узнаете о трудностях, с которыми столкнулся молодой город в первые годы своего существования, о том, кто жил в конфискованных дачах после революции и как формировались современные жилые микрорайоны.

В рамках маршрута запланирован осмотр ключевых объектов: водонапорной башни, которая является частью грандиозного проекта водоснабжения начала XX века, загадочного места на Московском проспекте, связанного с первыми поселенцами, главной зоны отдыха города, зданий в стиле сталинской неоклассики и, конечно же, мистического Травинского озера, окутанного легендами.

Следующая экскурсия запланирована на 21 июня.