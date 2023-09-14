«Путешествия и конфликты»: гороскоп на сентябрь для знаков воздушной стихии

Сентябрь станет очень динамичным и непредсказуемым месяцем для знаков воздушной стихии.

По словам астролога центра психологии doctor.soul Марии Гольцман, Близнецов, Водолеев и Весов будет ждать очень интересный месяц.

Близнецы

Близнецам стоит подумать о новых способах укрепления семейных отношений. Совместные путешествия или хобби принесут нотку новизны в брак.

«Если вы одиноки, сентябрь может принести вам новые знакомства и потенциальные романтические связи. Будьте открыты новым возможностям», —заявила астролог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В финансовом плане месяц может предложить Близнецам интересные перспективы на работе. Возможно, по словам эксперта, появятся новые идеи для увеличения дохода.

Водолеи

По-настоящему увлекательным может стать сентябрь для Водолеев. Астролог посоветовала им отправиться в путешествие со своей второй половинкой.

«Необязательно отправляться в долгое или дорогостоящее путешествие. Даже небольшие поездки или экскурсии в ближайшие места могут приносить пользу. Главное, чтобы путешествие отражало ваши интересы и желания», — добавила Гольцман.

Астролог подчеркнула, что очень важно в этом месяце постараться внести гармонию в семейные отношения. К сожалению, сентябрь богат на конфликты. Необходимо проявить спокойствие и гибкость.

Весы

Здоровье Весов в сентябре будет на подъеме. По словам астролога, это отличное время, чтобы вывести физическую активность на новый уровень и начать заботиться о своем теле.

«Прогулки на свежем воздухе, физические упражнения и здоровое питание помогут поддерживать жизненный тонус на высоком уровне. Именно в сентябре вам будет особенно полезно заниматься спортом с другом или любимым человеком, это укрепит ваши отношения и поможет вдохновить на новые совместные свершения», — отметила Гольцман.

Она посоветовала Весам купить абонемент в спортивный клуб, и тогда результаты не заставят себя ждать.

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