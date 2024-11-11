Путин: дефицит яблок в стране сохраняется, нам есть куда развиваться

В России продолжает наблюдаться нехватка яблок, и у страны есть возможности для роста в этом направлении, заявил президент Владимир Путин на встрече с Сергеем Меняйло, руководителем Республики Северная Осетия-Алания, передает РИА Новости.

Меняйло также отметил на встрече в Кремле, что в данном регионе расположился самый крупный яблоневый сад на юге России, занимающий площадь в 1500 гектаров.

«И все равно дефицит, есть куда развиваться», — сказал Путин.

В августе министр сельского хозяйства Оксана Лут предоставила президенту отчет о том, что в 2023 году уровень самообеспеченности России яблоками составил 87%, с планами довести этот показатель до 100% к 2028 году.

В конце августа 2024 года сообщалось, что в Крыму собрали девять тысяч тонн яблок ранних сортов.