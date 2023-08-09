Путин договорился с главой Узбекистана о развитии сотрудничества

Президент Владимир Путин договорился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым о развитии сотрудничества двух стран. Подробности рассказало РИА Новости .

Во время телефонного разговора глав двух государств обсуждались вопросы развития отношений России и Узбекистана, речь шла о дальнейшем сотрудничестве и партнерстве. Путин и Мирзиеев обсудили более плотное сотрудничество стран в разных сферах.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в результате переговоров президентам удалось прийти к согласию в вопросах развития отношений на разных уровнях.