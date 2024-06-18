Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности в аэропорту Пхеньяна

Напомним, вечером во вторник, 18 июня, президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. В аэропорту Пхеньяна его встретил руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын. Политики обнялись при встрече.

Уже после объятий Путин и Ким Чен Ын посоревновались друг с другом в стремлении уступить друг другу место в машине, сообщает РИА Новости.

На опубликованных новостным агентством кадрах можно видеть, как оба политика подошли к президентскому лимузину и вежливыми жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль сопровождения. При этом, Путин и Ким какое-то время старались утрясти вопрос, кто же их них первым сядет в лимузин.

В конечном итоге Владимир Путин сел справа, а его северокорайский коллега сел на левом заднем сидении, обойдя лимузин сзади.